قائد حشد لواء عامرية الصمود يروي لـ”العهد نيوز” حادثة جريمة قتل بنت لوالدها جنوبي الفلوجة

2020/02/27 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى قائد حشد لواء قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي اليوم الخميس، جريمة قتل بنت لوالدها في منطقة مجمع الفارس العربي جنوبي مدينة الفلوجة.وقال العيساوي لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية تمكنت من كشف خيوط جريمة قتل بعد ساعات من ارتكابها في منطقة الفارس العربي وسط قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، وتعد […]

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