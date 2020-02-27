2020/02/27 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل : علاوي يعقد اجتماعاً الآن مع الكتل الكردية

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يعقد المكلف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي إجتماعاً مع الكتل الكردية لبحث تمرير حكومته في البرلمان مساء هذا اليوم.

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