شرطة النجف توجه بإيقاف البصمة الإلكترونية للوقاية من فايروس كورونا

2020/02/27 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، اليوم الخميس، عن إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا.وقالت المديرية في بيان لها، إنه "من أجل الحفاظ على صحة جميع الضباط والمنتسبين أمر قائد الشرطة النجف بإيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية لحين انتهاء الإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية واعتماد سجل الحضور والغياب للجميع".وبينت المديرية، أن "شرطة النجف اتخذت إجراءات وقائية وحسب أوامر قائد الشرطة بتوجيه الجميع باعتماد الإجراءات الصحية الوقائية الاحترازية ضد فايروس كورونا وارتداء الكمامات".

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