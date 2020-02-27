إصابة مشرع ايراني بارز بفيروس كورونا

2020/02/27 | 12:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصيب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا، حسبما أفادت محطة روسيا اليوم.وقال ذو النور إنه فرض على نفسه حجرا صحيا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا مؤكدا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس.يذكر أن ذو النور كذلك نائب عن مدينة قم في البرلمان.وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

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