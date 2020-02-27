2020/02/27 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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الاستخبارات تلقي القبض على متهم بحوزته قطعتين اثريتين في بغداد

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (27 شباط 2020)، القاء القبض على المكنى بـ ’’أبي أنس’’ أحد عناصر كتيبة "الدفاع الجوي" لتنظيم داعش الإرهابي في الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني، الخميس (27 شباط 2020)، سبب دوي الانفجار الذي سمع في أرجاء وسط البصرة، صباح اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دوي الانفجار الذي سمع في أرجاء كان لمخلفات حربية مسيطر عليها".

وأض

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاربعاء، باحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش على الحدود مع صلاح الدين وقتل احد مسلحيه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من الجيش والحشد العشائري نجحت في احباط محاولة تسلل ل

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