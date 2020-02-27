إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني بفيروس كورونا

2020/02/27 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب عن مدينة قم، مجتبي ذو النور، الخميس (27 شباط 2020)، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وكتب ذو النور على موقع "انستغرام"،"أنا الآن في الحجر الصحي وأتمنى أن يتم القضاء على هذا الفيروس قريبًا بمقاومة الشعب الإيراني وجهود السلطات".

وأضاف أنه "سيتغلب الشعب على فيروس كورونا ان شاء الله تعالى، وسيتم تطهير البلاد منه قريبا في ظل التزام المواطنين.

يذكر ان أحدث احصائية في البلاد تشير الى وفاة 22 شخصا بسبب فيروس كورونا فيما بلغ عدد المصابين به 141 والمتعافين منه 54 حالة.

بغداد اليوم – بمتابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس (27 شباط 2020)، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا في البلاد.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا&

بغداد اليوم- متابعة

قررت المملكة العربية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وذلك كإجراء احترازي على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنبا

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني يوجه بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليا في إيران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل بشأن مواعيد عملية ا

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