حساب متخفي يكشف “مفاجآت وخفايا” من كواليس ترشيح علاوي.. ماسر غضب ابن عمه ومن المتهم بقضية “مزاد الوزارات”؟

2020/02/27 | 12:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف حساب “مجهول” على تويتر يعتقد أنه لأحد الشخصيات السياسية او المطلعة بشكل جيد على خفايا أروقة القوى السياسية ومكاتبها، معلومات مثيرة عن اجراءات وخطوات ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة.ونشر الحساب الذي يحمل اسم مجتهد العراق، معلومات لخصها في 19 نقطة، قال انه سيتناول فيها إجراءات وخطوات […]

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