فيديو : عراقى “يلطم” بسبب فتح الحدود أمام مصابين كورونا فى إيران

2020/02/27 | 12:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ظهر مواطن عراقي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في حالة غضب شديدة بسبب فتح الحدود العراقية أمام مواطني إيران المصابين بفيروس كورونا مما أدى إلى ظهور حالات عدوى في العراق.سيؤدي إلى انتشار المرض القاتل وسط العراقيين بصورة كبيرة خلال وقت قصير، ونشرت قناة “الحدث” فيديو العراقي وهو “يلطم” على […]

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