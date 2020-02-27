كورونا يسبب خسارة أكثر من 3 تريليونات دولار في أقل من أسبوع

2020/02/27 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات خسرت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم نحو 3.3 تريليون دولار من خلال أيام التداول الأربعة الأخيرة، كما تعرضت بورصة “وول ستريت” الأميركية، لخسائر حادة خلال اليومين الماضيين، حيث فقد مؤشر “داو جونز” نحو 1900 نقطة.وأكدت صحيفة … Readmore

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