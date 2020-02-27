القانونية النيابية تحذر من مخاطر عدم تمرير الكابينة الوزارية

2020/02/27 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت اللجنة القانونية، اليوم الخميس، عن قلقها في حال عدم تمرير الكابينة الوزارية.

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