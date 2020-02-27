الحـكـم بحبس مسـؤوليـن بميسان

2020/02/27 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر؛ وذلك على خلفية صرفهم دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ مبلغ (211,637,649,000) مليار دينار.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان تلقت “العهد نيوز” […]

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