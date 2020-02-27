لا للمذاهب الدينية نريد وطن

2020/02/27 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:انكيدو محمد في عام ٢٠٠٣ جاءت جيوش أقوى قوة بالتاريخ لتنقذ الشيعة من التهميش السني بناءا على طلب الاحزاب الإخوانية الشيعية ، وامس وبعد ١٧عاما من القضاء على التهميش الشيعي...أكمل القراءة ←

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