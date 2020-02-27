لا إله إلا الله مقتدى عدو الله

2020/02/27 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري عندما خلق الله تعالى السموات والارض وخلق الانسان ليكون خليفه عليها حدد الباري عز وجل له منهج يسير عليه ولم يخلقه عبثاً حيث بارك الله تعالى لمن يلتزم...أكمل القراءة ←

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