فيديو : ممرض ايراني يكشف عدد الوفيات الحقيقي ويتهم المسؤولون باخفاء الحقائق

2020/02/27 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قام ممرض إيراني من أحد مستشفيات قم باتهام المسؤولين في إيران بإخفاء الحقائق، حول فيروس كورونا وأعداد الوفيات.ففي مقطع مصور نشره على مواقع التواصل، كشف الشاب الذي يعمل ممرضاً في مستشفى كمكار في مدينة قم الإيرانية، أن 8 مرضى توفوا خلال ساعات الليل الماضية، وقد كان شاهداً على ذلك.وقال: “ليلة البارحة في […]

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