حبس 3 مسؤولين في ميسان قاموا بصرف مبلغ 211 مليار دينار (نحو 200 مليون دولار) دون وجه حق

2020/02/27 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر، وذلك على خلفية صرفهم دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ مبلغ /211/ مليارا و/637/مليونا و/649/ الف دينار .وأشارت الهيئة في بيان إلى “إقدام … Readmore

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