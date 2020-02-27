مصدر نيابي لـ”العهد نيوز”: جلسة البرلمان قد تمتد لساعات طويلة لعدم التوصل إلى توافق نهائي

2020/02/27 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة محمد علاوي، ممكن ان تُمدد الى ساعات طويلة.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “المجلس الى الان لم يكتمل عدده الذي يتيح له اعلان النصاب لعقد جلسة التصويت”.وأضاف، أن “القوى السنية والكردية لم تحضر بكامل عددها”، مشيراً الى […]

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