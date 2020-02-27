ارتفاع إصابات كورونا في البحرين لـ33 حالة

2020/02/27 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في مملكة البحرين إلى 33 حالة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وأوضحت وزارة الصحة في مملكة البحرين أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، مبينةً أنه […]

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