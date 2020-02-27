الحبس لمدة سنة واحدة لإمرأة إدعت امتلاك زوجها مواد متفجرة

2020/02/27 | 13:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس، حكماً ‏بالحبس البسيط لامرأة ادعت امتلاك زوجها مواد متفجرة وأبلغت عليه الجهات الأمنية ‏بسوء نية ما تسبب باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.‏ وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “المدانة قامت بالاتفاق مع ‏والدتها بشراء مواد متفجرة واضعة إياها في […]

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