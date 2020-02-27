مدير ناحية البغدادي لـ”العهد نيوز”: إعادة افتتاح جسر حيوي متضرر جراء السيول

2020/02/27 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار شرحبيل العبيدي ، الخميس، عن اعادة افتتاح جسر حيوي تضرر جراء السيول التي اجتاحت المناطق الغربية.وقال العبيدي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “الدوائر الخدمية وبالتعاون مع القوات الامنية تمكنت وبجهود كبيرة واستثنائية من اعادة افتتاح جسر المحمدي في ناحية البغدادي غربي الانبار، الذي تضرر […]

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