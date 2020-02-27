حراك الساعات الأخيرة.. حكومة علاوي في موقف حرج داخل البرلمان والجلسة قد لاتعقد! (محدث)

2020/02/27 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد الساعات الاخيرة قبيل انعقاد جلسة البرلمان الاستثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي حراكًا مستمرًا وسط اجواء ضبابية عن مصير جلسة اليوم وفيما اذا ستعقد أم يتم تأجيلها إلى يوم اخر.وقال مصدر لـ”يس عراق”، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غادر قاعة البرلمان للاجتماع مع الكتل السياسية لمعرفة مصير […]

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