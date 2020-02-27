مصطفى محمد غريب - الطرف الثالث في عمليات الخطف والاغتيال والاعتقال

2020/02/27 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب مصطلح " الطرف الثالث " أشاعهُ وزير الدفاع الحالي ناجح الشمري وتعرف المواطن عليه من خلال حيثيات انتفاضة تشرين وتداعياتها والقوى المناوئة التي كشفت عن وجهها بالميليشيات الطائفية المدعومة خارجياً وبالذات من قبل الجارة إيران!! حيث أخذت تلعب الدور المرسوم لها بإجهاض الانتفاضة الشعبية بشتى الطرق المتاحة والمكتسبة من آليات القوى الخارجية الضليعة بمهمات القتل والاغتيال والاعتقال وانتهاج سبل خبيثة ولا إنس......

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