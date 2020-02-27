البخاتي لـ”العهد نيوز”: انقسام كردي وسني تجاه كابينة علاوي الوزارية

2020/02/27 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب جاسم البخاتي، الى ذهاب بعض الكتل الكردية والسنية باتجاه التصويت لكابينة علاوي الوزارية.وقال البخاتي لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “قسم من الكتل الكردية والسنية سيذهب باتجاه التصويت لصالح كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في حين ان البعض الاخر يرفض التصويت لها”.واضاف البخاتي ان ” غالبية الكتل الشيعية مع تمرير […]

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