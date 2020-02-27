هل ظلم التحكيم الريال أمام مانشستر سيتي؟

2020/02/27 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ظلم التحكيم الريال ضد مانشستر سيتي؟ (المستقلة) – حسام الدين جمال – عاد مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز ثمين من ملعب مضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.وشهدت المباراة 3 حالات تحكيمية مثيرة للجدل، جميعها لصالح الضيوف على حساب أصحاب الأرض، وهي الحالات التي ألقت عليها صحيفة […]

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