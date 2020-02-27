رئيس البرلمان يجتمع بقادة الكتل وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة الاستثنائية لتمرير حكومة علاوي

2020/02/27 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اجتمع رئيس المجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس (27 شباط 2020) بقادة الكتل النيابية، وسط ترجيحات بتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي.

وقال مصدر برلماني لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس المجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتمع بقادة الكتل النيابية على اختلافها"، مشيرا الى ان "كل القوى البرلمانية حاضرة الآن في البرلمان".

وأشار المصدر إلى أن "حضور الكتل النيابية يأتي دون وجود اتفاق سياسي على دخول الجميع الى الجلسة أو التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي".

ورجح المصدر "تأجيل جلسة التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي، الى الاسبوع المقبل، بسبب استمرار الخلافات السياسية".

وفي الأثناء، أشار المصدر، الى أن "اجتماع القوى الكردية مع علاوي انتهى دون التوصل لاتفاق".

وكان مجلس النواب، قد حدد، يوم الخميس موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

يأتي ذلك، بعد اجتماع لهيأة رئاسة مجلس النواب، ترأسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، لمناقشة تحديد موعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة علاوي.

وصول رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى البرلمان والكعبي يستقبله

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر برلماني، الخميس (27 شباط 2020)، بأن اجتماع القوى الكردية مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، انتهى دون التوصل لاتفاق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماع الوفد الكردي مع علاوي انتهى دون التوصل لأي اتف

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر سياسي كردي، الخميس (27 شباط 2020)، أن وفد الكتل الكردستانية المفاوض في بغداد، دخل باجتماع مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لمفاوضة الأخير على عدة نقاط، قبل جلسة منح الثقة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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