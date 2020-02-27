الكشف عن نتائج الفحص لزميلين للإيراني المصاب بكورونا بالنجف

2020/02/27 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد مصدر طبي مسؤول في مدينة النجف يوم الخميس ان زميلين لطالب العلوم الدينية الايراني سهيل اميري الذي تأكدت اصابته بفيروس كورونا المستجد قد اخضعا للفحص الطبي واظهرت النتائج سلامتهما.وقال المصدر ان زميلين ملامسين لأميري وهما من طلبة العلوم الدينية في النجف احدهما عراقي الجنسية والاخر ايران قد تم اخضاعهما للفحص الطبي وارسال […]

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