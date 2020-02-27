كردستان تعلن سلامة 12 مشبها به بالاصابة بكورونا

2020/02/27 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس ان 14 شخصا مشتبها به بالاصابة بفيروس كورونا خضعوا للفحوصات المختبرية وتبين سلامة اغلبهم.وقال الوزير في تصريح للصحفيين اليوم ان خلال الـ24 الساعة الماضية تم رصد 14 مشتبها به وخضعوا للفحوصات المختبرية، مشيرا الى ان الفحوصات المختبرية لـ12 حالة ظهرت انها سالبة.واضاف […]

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