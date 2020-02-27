2020/02/27 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن الكتل السياسية ستدخل في صراع كسر الإرادات لتحقيق غاياتٍ خاصة خلال جلسة التصويت على الحكومة.

وقال الاعرجي، في تغريدة له على تويتر، إن أغلبُ العراقيين ينتظرون جلسة مجلس النواب، متأملين الإعلان عن حكومةٍ جديدة تحقّق بعض مطالبهم.

واضاف، أن الكتل السياسية التي من المفترض أن تُمثّلهم، ستدخل في صراع كسر الإرادات لتحقيق غاياتٍ خاصة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهاء الأعرجي: الكتل السياسية ستدخل في صراع كسر الإرادات لتحقيق غاياتٍ خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهاء الأعرجي: الكتل السياسية ستدخل في صراع كسر الإرادات لتحقيق غاياتٍ خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).