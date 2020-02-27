2020/02/27 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب اكراد وسنة موجودون في البرلمان وكتل اخرى تجتمع بنوابهـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب اكراد وسنة موجودون في البرلمان وكتل اخرى تجتمع بنوابهـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب اكراد وسنة موجودون في البرلمان وكتل اخرى تجتمع بنوابهـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).