التربية: تعليق بصمة الموظفين الى اشعار اخر

2020/02/27 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الخميس تعليق العمل بنظام البصمة الالكترونية للموظفين الى اشعار اخر.

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