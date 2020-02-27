وصول رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى مجلس النواب بانتظار التصويت على حكومته

2020/02/27 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى مجلس النواب الذي قام بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية الخاصة بمنح الثقة للحكومة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.وحضر بعض النواب من ممثلي الكتل الكردية والسنيـة الى مجلس النواب، بالتزامن مع … Readmore

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