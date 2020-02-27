ترامب: قيود جديدة على السفر للولايات المتحدة لمكافحة كورونا ستفرض في الوقت المناسب

2020/02/27 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن إدارته اتخذت الإجراءات الضرورية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وأعلن تعيين نائبه مايك بنس على رأس فريق مكلف بالملف.وأعلن ترامب خلال المؤتمر الذي خصّصه للحديث عن الفيروس أنه … Readmore

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