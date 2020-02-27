ماليزيا تكشف عن خطة تحفيز اقتصادي حجمها 4.7 مليار دولار

2020/02/27 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد، الخميس، حزمة تحفيز قيمتها 20 مليار رنجيت (4.7 مليار دولار) لمواجهة أثر انتشار فيروس كورونا.

وقال إن التحفيز الاقتصادي يشمل إعفاءات ضريبية وإعادة جدولة القروض للشركات المتأثرة بتفشي الفيروس.

وأضاف مهاتير أن الشركات شبه الحكومية والهيئات العامة ستسرع أيضا مشاريع الاستثمار للعام 2020.

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