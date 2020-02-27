جوارديولا يعلق على مباراة الأمس ويحذر من قدرة زيدان على قلب الأمور

2020/02/27 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعرب الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه أمس الأربعاء على مضيفه ريال مدريد بنتيجة (2-1)، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وقال جوارديولا بحسب ما نقل موقع “سكاي سبورتس”: “أنا سعيد بالانتصار بالطبع وبالمستوى الذي قدمناه أيضًا، حاولنا اللعب أمام هذا الفريق […]

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