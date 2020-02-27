بالوثيقة : حجز اموال مدير عام المصرف العراقي للتجارة ..

2020/02/27 | 13:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وجه مصرف الرافدين، توجيها إلى كافة فروعه بحجز كافة الاموال العائدة إلى مدير مصرف التجارة السابق حمدية الجاف.

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