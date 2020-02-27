الخنجر : لن نحضر جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/27 | 14:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… جدد رئيس المشروع العربي خميس الخنجر اليوم الخميس رفضه التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي في جلسة البرلمان المقرر عقدهااليوم، مشيرأ الى عدم قناعته بالتشكلية التي قدمها علاوي.وقال الخنجر في تغريدة له على موقع “تويتر”، ” لن نحضر اليوم جلسة منح الثقة لحكومة السيد محمد علاوي؛ لعدم قناعتنا بالتشكيلة التي قدمها”.واعتبر […]

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