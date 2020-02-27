علاوي يطلب التنازل عن جنسيته البريطانية.. وقانوني يعلّق: لا بدّ من سبب

2020/02/27 | 14:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرمع وقع تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، محمد توفيق علاوي، طلبًا رسميًا، الخميس 27شباط/فبراير، للتنازل عن جنسيته المكتسبة، أكد خبير قانوني، عدم إمكانية ذلك لعدم توفر الأسباب.

تقدم محمد توفيق علاوي بطلب للسفير البريطاني للتنازل عن جنسيته البريطانية

وجاء في الكتاب الذي نشره، علاوي على حسابه الرسمي، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلع عليه "ألترا عراق"، تقديم طلب رسمي إلى سفير بريطانيا لدى بغداد ستيفن هيكي للتنازل عن جنسيته البريطانية.

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وذكر في الكتاب "أتقدم بطلب التخلي عن الجنسية البريطانية نظر لتبوئي منصب رئيس مجلس وزراء العراق حيث يتحتم عليّ التنازل عن أي جنسية أخرى".

وتعقيبًا على ذلك، قال الخبير القانوني علي البياتي لـ"ألترا عراق"، إن "قانون الجنسية البريطاني لسنة ١٩٨١ والمعدل لسنة ٢٠١٤ أعطى صلاحية إسقاط الجنسية لوزير الداخلية حصرًا".

أضاف أن "إسقاط الجنسية يكون أما لمقتضيات المصلحة العامة، وأن يكون هناك ضرر أحدثه الشخص بالمصلحة العامة"، مؤكدًا "طلب إسقاط الجنسية لا يمكن أن يكون بمجرد إبداء الرغبة، لا بد من توفر السبب".

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