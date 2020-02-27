2020/02/27 | 14:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الرسمي: فشل التفاوضات بين علاوي والكتل الكردية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الرسمي: فشل التفاوضات بين علاوي والكتل الكردية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الرسمي: فشل التفاوضات بين علاوي والكتل الكردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).