العراق: الكشف عن جريمة قتل فتاة لوالدها بالانبار

2020/02/27 | 14:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الخميس، بانه تم كشف تفاصيل جريمة قتل فتاة لوالدها بعامرية الصمود في الأنبار غرب العراق ....

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