ارة النفط : فيروس كورونا لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير للنفط للخام

2020/02/27 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكدت وزارة النفط العراقية أن إجراءاتها الوقائية في المنشآت النفطية للوقاية من فيروس كورونا لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير للنفط للخام.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “الوزارة ومنذ بداية ظهور كورونا اتخذت إجراءات وقائية عدة، لاسيما للشركات النفطية الصينية.وبين أن “الإجراءات تمثلت بتأجيل مجيء العاملين الصينيين الذين يتمتعون بإجازات إلى […]

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