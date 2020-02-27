مسؤول تركي: عناصر النظام تحولوا إلى هدف باقترابهم من نقاطنا العسكريّة

2020/02/27 | 14:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “عمر جليك” أن الاستعدادات اكتملت للقوّات التركيّة لتأدية مهامها عند انتهاء المهلة المحددة لـ”الجيش السوري” للانسحاب إلى خلف النقاط العسكريّة

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