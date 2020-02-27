بالصور …. المكلف محمد علاوي يصل الى مجلس النواب

2020/02/27 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وصل رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي الى مبنى البرلمان، حيث من المقرر أن يعقد جلسة التصويت على تشكيلته الوزارية.وتم استقبال علاوي من قبل نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ونواب من “سائرون” الصدرية.يذكر ان جلسة البرلمان تشهد تقاطعات بين الكتل النيابية، إذ يعارض تحالف القوى- اكبر تكتل سني- وبعض الائتلافات الشيعية منها دولة […]

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