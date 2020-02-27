اطلاق حملة تطهير كبرى ضد كورونا في واسط

2020/02/27 | 14:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني في واسط، الخميس، اطلاق حملة تطهير كبرى ضد كورونا في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، انه "تنفيذاً لأمر وزير الداخلية، وكيل الوزارة لشؤون الأمن الإتحادي، ومدير عام الدفاع المدني تم اطلاق حملة تطهير كبرى ضد فيروس كورونا شملت أماكن واسعة في مركز المحافظة".واضافت، ان "الحملة شملت تطهير الارض والجدران والأبواب والساحات العامة والاسواق والمناطق المكتظة بالسكان ومازالت هذه الحملة مستمرة لتغطية اكبر مساحة في قادم الايام".

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