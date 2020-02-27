من دون فحوصات .. ضابط يكشف عدد الوافدين من ايران الى العراق عبر منفذ المنذرية فقط (فيديو )

2020/02/27 | 14:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى نشر ناشطون في محافظة ديالى ، حديث ضابط عراقي ، كشف فيه ان نحو 200 الى 300 وافد عراقي يدخل الاراضي العراقية عبر منفذ المنذرية الحدودي مع ايران، مشيرا الى ان اقامة محاجر للتاكد من سلامتهم مستحيلة .

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