مسؤول إيراني يتعافى من

2020/02/27 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وكالة أنباء "فارس" أن رحمن زادة رئيس بلدية المنطقة 13 في العاصمة الإيرانية طهران غادر المستشفى بعد أن تعافى من مرض كورونا.

وأوضحت الوكالة أن زادة كان قد دخل المستشفى الأسبوع الماضي إثر إصابته بعدوى كورونا، مشيرة إلى أن أحد المقربين منه أكد أنه بصحة جيدة حاليا، ويرقد في منزله.

وكان مسؤولان آخران قد أصيبا بالفيروس وهما نائب وزير الصحة إيرج حريرجي، ورئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني حجة الاسلام مجتبى ذو النوري.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 26 والإصابات إلى 245.

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