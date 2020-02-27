وزير الصحة الإيراني: 106 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/02/27 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى، الخميس (27 شباط 2020)، إصابة 106 مواطن بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي إن " الـ 24 ساعة الماضية شهدت، إصابة 106 حالة مؤكدة بفايروس كورونا في البلاد".

وأشار إلى "ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا الى 26 حالة وفاة و245 إصابة".

وطالب نمكي "المواطنين الإيرانيين بالتجنب التنقل داخل البلاد خلال هذه الفترة"، داعياً إلى "ضرورة تجنب السفر والمصافحة وتبادل القبل".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب عن مدينة قم، مجتبي ذو النور، الخميس (27 شباط 2020)، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وكتب ذو النور على موقع "انستغرام"،"أنا الآن في الح

بغداد اليوم – بمتابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس (27 شباط 2020)، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا في البلاد.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا&

بغداد اليوم- متابعة

قررت المملكة العربية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وذلك كإجراء احترازي على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنبا

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