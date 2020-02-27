كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن (39) - سادساً – النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. تحديد يوم العمل بقانون إلزامي. قوانين المصانع من عام 1833 إلى عام 1864

2020/02/27 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس سادساً – النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي.تحديد يوم العمل بقانون إلزامي.قوانين المصانع من عام 1833 إلى عام 1864بعد أن أمضى رأس المال قروناً في تمديد يوم العمل إلى حدوده الاعتيادية القصوى، ومن ثم إلى حدود النهار الطبيعي المؤلف من اثنتي عشرة ساعة (1)، حصل، منذ ميلاد الصناعة الكبرى في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر، اندفاع عنيف كاسح، يشبه في شدته ومداه انهياراً ثلجياً.فتحطمت كل حواجز الأعر......

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