عائشة العلوي - شذرات اقتصادية... القرارات الاقتصادية أو اقتصاد -القرار- بمناسبة 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

2020/02/27 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي العديد من الطروحات الاقتصادية بمختلف تصوراتها تحاول أن تحدد النموذج الاقتصادي الأفضل الذي يٌمكِّن بلدًا ما من التطور الاقتصادي و الاجتماعي، و يٌمكِّنه أيضا من لعب أدوار اقتصادية عالمية مهمة، و يأثر بذلك في المعادلة السياسية العالمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر...خلص معظم المفكرون و الباحثون إلى أن المؤشرات الماكرواقتصادية و الميكرواقتصادية تلعب دورا مهما في تحديد الأولويات و منْ تمَّ التر......

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