طلعت رضوان - مبارك وجرائمه فى حق شعبنا

2020/02/27 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان بعد الإعلان عن وفاة حسنى مبارك، اختلفتْ الآراء والتعليقات والمقالات، حوله: ما بين التأييد المطلق والمديح المطلق..وذلك من أتباعه الذين استفادوا من فترة حكمه، وجنوا الثروات الفاحشة..وبين من أعملوا المنطق..واحتكموا إلى العقل الحر..والضميرالحى.وأعتقد أنّ مبارك- مثله مثل الضباط الذين حكموا مصرمنذ يوم الأربعاء الأسود 23يوليو1952قد ارتكب عدة جرائم فى حق شعبنا المصرى منها: الجريمة الأولى: ال......

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