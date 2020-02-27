مصدر نيابي لـ”العهد نيوز”: وضع الجلسة غير واضح والخيار ذاهب نحو التأجيل

2020/02/27 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن جلسة البرلمان الاستثنائية بشأن التصويت على حكومة محمد علاوي قد تؤجل.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “الوضع غير واضح داخل البرلمان ولا توجد خطوات جدية لتمرير الحكومة”.واضاف، أن “الحلبوسي اجتمع برؤساء الكتل المعارضة لتمرير الحكومة، وتم طرح قضية تأجيل الجلسة الى الاحد المقبل […]

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