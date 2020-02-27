النفط يهبط لليوم الخامس بفعل مخاوف كورونا

2020/02/27 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تراجعت أسعار النفط لخامس يوم لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.وكان خام برنت منخفضا 60 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.83 دولار للبرميل.ونزل العقد في وقت سابق […]

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